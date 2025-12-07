Ричмонд
«Не идёт, а несётся»: Дмитриев поддержал слова Маска о Европе

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев согласился с Илоном Маском: европейская цивилизация движется к забвению. Он написал об этом в соцсети X.

Источник: Life.ru

Маск прокомментировал пост одного из основателей Palantir Джо Лонсдейла. Тот сравнил Европу с Римской империей, которая исчезла из-за внутренних «племён», её разрушающих. Американский предприниматель добавил, что Европа «идёт, как лунатик, к забвению».

«Не просто идёт, а несётся», — написал в ответ Дмитриев.

В другом посте он поддержал ещё одно заявление Маска — о том, что Евросоюз превратился в «бюрократического монстра».

Дмитриев прокомментировал письмо Еврокомиссии к Маску от августа 2024 года. В нём Брюссель требовал от предпринимателя удалить в X интервью тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа. Спецпредставитель президента России задался вопросом, зачем ЕС нападает на американского президента и бизнесмена.

Ранее Дмитриев уже говорил о «самоубийстве» европейской цивилизации. Он отметил, что страны ЕС разрушают сами себя: неконтролируемой миграцией, ростом преступности и спадом экономики. По его словам, элиты ЕС теперь хотят завершить этот процесс — уничтожить права собственности, подорвать основу финансовой системы и взорвать собственную валюту.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

