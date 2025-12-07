Ранее Дмитриев уже говорил о «самоубийстве» европейской цивилизации. Он отметил, что страны ЕС разрушают сами себя: неконтролируемой миграцией, ростом преступности и спадом экономики. По его словам, элиты ЕС теперь хотят завершить этот процесс — уничтожить права собственности, подорвать основу финансовой системы и взорвать собственную валюту.