Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп созвонился с Роналду и назвал его невероятным человеком

Президент США Дональд Трамп рассказал, что ему поступил звонок от форварда сборной Португалии Криштиану Роналду. В соцсети Трамп написал, что футболист позвонил, чтобы поблагодарить за экскурсию по Белому дому.

Источник: Life.ru

«Какой невероятный он парень, не только как спортсмен, но и как человек. Лучше не бывает», — написал глава Белого дома.

В ноябре Роналду приехал в США на приём, который устроили в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. На следующий день футболист и его невеста посетили Белый дом и побывали в Овальном кабинете.

Ранее Трамп опубликовал в Truth Social видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. На ролике он играет в футбол с Роналду прямо в Овальном кабинете. Тогда экс-президент назвал футболиста «классным парнем».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше