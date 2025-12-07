Келлог назвал две ключевые темы украинского урегулирования

«Последние 10 метров до цели самые тяжелые. Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится», — сказал он, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.