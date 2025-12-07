Келлог назвал две ключевые темы украинского урегулирования

«Последние 10 метров до цели самые тяжелые. Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится», — сказал он, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.
Госсекретарь Марко Рубио ранее, комментируя переговоры в интервью телеканалу Fox News, заявил, что основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР.
Запорожская атомная электростанция является собственностью РФ, по указу президента России Владимира Путина за работу объекта отвечает АО «Эксплуатирующая организация ЗАЭС». Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области воссоединились с Россией по итогам референдумов в 2022 году.