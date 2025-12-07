Келлог подтвердил, что США не будут направлять войска на Украину

На вопрос о том, каким образом американская администрация может усилить давление на Москву, Келлог ответил, что рассматривает в качестве одного из таких инструментов борьбу с так называемым теневым флотом.
«Мы не будем направлять военнослужащих», — подчеркнул он, отметив, что считает при этом уместным оказание «экономического давления».
Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой, Москва не примет этого ни при каких условиях.