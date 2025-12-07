Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Келлог подтвердил, что США не будут направлять войска на Украину

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. США не будут направлять военнослужащих на Украину. Об этом заявил 6 декабря специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

Источник: Reuters

На вопрос о том, каким образом американская администрация может усилить давление на Москву, Келлог ответил, что рассматривает в качестве одного из таких инструментов борьбу с так называемым теневым флотом.

«Мы не будем направлять военнослужащих», — подчеркнул он, отметив, что считает при этом уместным оказание «экономического давления».

Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой, Москва не примет этого ни при каких условиях.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше