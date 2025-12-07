Еврокомиссар Йоргенсен: Рынок Европы больше подходит помидорам, чем энергии

В ответ на эти вызовы Брюссель разрабатывает стратегию по укреплению трансграничной и межотраслевой координации энергосистем. Пилотным проектом станут восемь приоритетных «энергетических магистралей», включая межсетевые соединения через Пиренеи, подводные кабели для интеграции Кипра и водородные трубопроводы в южных регионах Европы.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул стратегическое значение Казахстана для европейских стран в условиях перестройки глобальных энергетических цепочек. Он отметил, что сокращение поставок российских энергоносителей более чем на 80% создаёт объективную потребность Европы в альтернативных источниках.
