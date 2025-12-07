Еврокомиссар Йоргенсен: Рынок Европы больше подходит помидорам, чем энергии

Комиссар Евросоюза по энергетике Дэн Йоргенсен в интервью Financial Times отметил парадокс, при котором единый рынок Европы эффективнее работает для торговли помидорами или зубной пастой, чем для продажи энергии. По его словам, энергия критически важна для конкурентоспособности, безопасности и климатических целей ЕС, однако инфраструктурные и регуляторные барьеры мешают созданию полноценного общеевропейского энергорынка.