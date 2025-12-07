Ричмонд
Минобороны Японии обвинило китайские истребители в опасных действиях

ТОКИО, 7 дек — РИА Новости. Японское министерство обороны заявило, что истребители J-15 китайских ВМС дважды осуществили прерывистое радарное наведение на самолёты F-15 воздушных сил самообороны в небе над открытым морем к юго-востоку от Окинавы.

Источник: AP 2024

По данным ведомства, первый инцидент зарегистрирован между 16.32 и 16.35 по местному времени (10.32 и 10.35 мск), когда китайский J-15, взлетевший с авианосца «Ляонин», навёл радар на F-15, который предпринимал меры для недопущения захода в воздушное пространство.

Второй инцидент был зафиксирован между 18.37 и 19.08 (12.37 и 13.08 мск). Отмечается, что J-15 снова несколько раз навел радар на другой японский F-15 в том же районе.

«Никакого ущерба самолету или личному составу сил самообороны нанесено не было», — уточняется в документе.

Минобороны назвало такие действия опасными и выходящими за рамки, необходимые для безопасного полёта.

«Мы глубоко сожалеем, что такой инцидент имел место. Мы заявили решительный протест китайской стороне и настоятельно потребовали не допускать повторения подобного инцидента», — говорится в пресс-релизе японского МО.