Келлог: два ключевых вопроса мирного плана — Донецкая область и Запорожская АЭС

Ранее Келлог заявил, что США находятся «в двух метрах» от урегулирования конфликта на Украине и не исключил, что Вашингтон может подтолкнуть Киев к отказу от части территорий в обмен на гарантии безопасности. Он также отметил, что рассматривает проведение президентских выборов на Украине как необходимую процедуру, поскольку это позволит снизить напряженность и успокоить украинский народ.