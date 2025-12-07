Ричмонд
Келлог: два ключевых вопроса мирного плана — Донецкая область и Запорожская АЭС

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог назвал две ключевые темы возможного украинского урегулирования — статус Донецкой области и будущее Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

Келлог считает, что вопрос о принадлежности Запорожской АЭС и территории ДНР остается на повестке переговоров.

«Последние 10 метров до цели самые тяжелые… Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область… и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Келлог заявил, что США находятся «в двух метрах» от урегулирования конфликта на Украине и не исключил, что Вашингтон может подтолкнуть Киев к отказу от части территорий в обмен на гарантии безопасности. Он также отметил, что рассматривает проведение президентских выборов на Украине как необходимую процедуру, поскольку это позволит снизить напряженность и успокоить украинский народ.

