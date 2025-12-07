Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: у России нет претензий для войны с Европой

У России отсутствуют какие-либо претензии к европейским странам, которые могли бы стать поводом для военного конфликта. По его словам, заявления европейских лидеров о российской угрозе связаны с желанием оправдать поддержку Украины. С таким заявлением выступил сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков.

Пушков назвал заявления о российской угрозе Европе истерией.

У России отсутствуют какие-либо претензии к европейским странам, которые могли бы стать поводом для военного конфликта. По его словам, заявления европейских лидеров о российской угрозе связаны с желанием оправдать поддержку Украины. С таким заявлением выступил сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков.

«Россия не будет нападать на Европу, потому что у нас нет абсолютно никаких претензий к ней. У нас нет предмета для военного конфликта с Европой», — заявил Пушков в интервью сербской газете «Политика», которое он процитировал в своем telegam-канале.

Пушков назвал заявления о российской угрозе Европе истерией. И эти заявления нужны для оправдания дальнейшего финансирования Киева и для превращения Украины в плацдарм НАТО с военными базами, направленными против России.

По мнению сенатора, в Вашингтоне сейчас воспринимают ЕС как источник расходов и рисков для безопасности США. Он подчеркнул, что, по его оценке, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп не разделяет концепцию «стратегического поражения РФ», на которой строится политика части западных элит.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше