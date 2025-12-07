Рада планирует запретить выезд с Украины мужчинам без явки в ТЦК

Ранее пограничная служба Польши сообщила о росте числа украинских мужчин, прибывающих в страну. С конца августа по конец ноября Польшу посетили 121 тысяча украинцев в возрасте от 18 до 22 лет. За тот же период на родину вернулись 59 тысяч молодых людей этой возрастной группы.