Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рада планирует запретить выезд с Украины мужчинам без явки в ТЦК

Верховная рада может ввести запрет на выезд с Украины для мужчин, которые не обновили данные в военкомате. Об этом заявил депутат Роман Костенко.

Источник: Life.ru

В интервью телеканалу «Общественное» он сообщил, что соответствующий законопроект могут рассмотреть в следующем году.

«Пока его нет в повестке дня», — сказал Костенко.

Ранее пограничная служба Польши сообщила о росте числа украинских мужчин, прибывающих в страну. С конца августа по конец ноября Польшу посетили 121 тысяча украинцев в возрасте от 18 до 22 лет. За тот же период на родину вернулись 59 тысяч молодых людей этой возрастной группы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.