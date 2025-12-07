Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон заявил, что провёл телефонный разговор с Зеленским

Эмманюэль Макрон провёл телефонную беседу с Владимиром Зеленским. Об этом французский президент написал в соцсети X.

Источник: Life.ru

По словам Макрона, он поделился с главой киевского режима о недавних международных обсуждениях, в том числе в Китае, которые позволили прояснить и продвинуться вперёд в отношении украинского конфликта. Других деталей он не привёл.

Также лидер Франции подтвердил, что 8 декабря он встретится с Зеленским, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и британским премьер-министром Киром Стармером в Лондоне.

Ранее действия Евросоюза по отношению к Киеву раскритиковал венгерский премьер Виктор Орбан. По его словам, ЕС должен был осудить коррупцию на Украине, однако решил её «не заметить».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше