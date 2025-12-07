Ричмонд
Стало известно, сколько обращений направили на прямую линию Путина

Россияне отправили более 255 тысяч обращений на прямую линию Путина.

Источник: Комсомольская правда

На прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, запланированную на 19 декабря, поступило уже более 255 тысяч обращений. Об этом сообщает телеканал «Россия-1» со ссылкой на центральный штаб.

Согласно информации, 33% поступивших обращений — от мужчин и 67% — от женщин. Для обработки значительного объема данных задействован ИИ-помощник GigaChat от Сбера.

Обратиться можно через сайт moskva-putinu.ru, по СМС/ММС на номер 0−40−40, по телефону 8 800 200−40−40, а также через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» или чат-бота в мессенджере MAX.

Как ранее отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в этом году для общения с гражданами, позвонившими на прямую линию, привлекут участников СВО. Официальный представитель Кремля выразил уверенность, что гражданам РФ будет приятно пообщаться с героями.

