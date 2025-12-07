Сотни жителей Тель-Авива требуют отставку Нетаньяху и расследования по ХАМАС

Протест Тель-Авиве 6 декабря. Видео © X / Journalistcnyt.
Протестующие прошли маршем от штаба министерства обороны до театральной площади в центре города.
Во главе колонны ехал активист в маске президента Ицхака Герцога. Он стоял на тележке из супермаркета, доверху набитой бананами. Это символизировало мнение митингующих: если Нетаньяху помилуют, Израиль превратится в «банановую республику», где нет верховенства закона.
Участники размахивали национальными флагами, скандировали лозунги в защиту демократии и держали плакаты с критикой премьера и его правительства.
В тот же день, как сообщал Life.ru, прошли протесты и в Вене. Там люди требуют отставки правительства и выступают против вступления страны в НАТО. Собравшиеся сконцентрировались у здания Федеральной канцелярии.
