Экс-премьер Сергей Степашин сообщил, что правоохранительные органы РФ формируют дело для трибунала над украинскими неонацистами, в том числе за преступления в Курской области.
Так он отреагировал на вопрос о том, должна ли Россия после завершения СВО инициировать собственный Нюрнбергский процесс в отношении нацистских преступников.
«Мы сейчас над этим работаем. Ассоциация юристов, Следственный комитет, прокуратура, безусловно, потому что есть преступления. Особенно то, что случилось в Курской области. Просто убийцы и садисты. Тут вопросов никаких нет», — сказал Степашин.
Как он отметил, сначала следует завершить спецоперацию, и только потом можно будет решать, где проводить трибунал. По его мнению, определять детали процесса сейчас еще рано.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник предложил рассмотреть новые форматы для потенциального трибунала над Украиной. Он указал, что важно привлекать международных наблюдателей для соблюдения процедуры, это создаст гарантии для участников процесса.