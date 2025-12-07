Вопросы о Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и территории ДНР продолжают обсуждаться в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог.
По его мнению, боевые действия близятся к завершению.
«Последние 10 метров до цели самые тяжелые. Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция», — сказал дипломат на форуме в американском штате Калифорния.
Келлог выразил уверенность, что после решения указанных вопросов с остальными трудностей не возникнет.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в интервью индийским журналистам заявил, что Россия в любом случае освободит территории Донбасса и Новороссии. Он подчеркнул, что российские войска сделают это вооружённым путём, либо ВСУ сами покинут эти регионы. Глава государства также отметил, что указанные субъекты вошли в состав России в рамках своих административных границ.
В марте председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с журналистами обратил внимание, что ЗАЭС является наследием СССР, а РФ, в свою очередь, является его правопреемником. Он добавил, что в связи с этим вопрос о будущем станции в контексте урегулирования украинского конфликта не может быть предметом обсуждения.