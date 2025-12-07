В Крыму заявили о катастрофе для власти Европы при мире на Украине

Ранее американское издание высказало мнение, что европейские требования по достижению мира на Украине теоретически невыполнимы, особенно если исходить из позиции Киева. В статье утверждается, что любое будущее соглашение будет содержать жёсткие условия для Украины в связи с текущей обстановкой на фронте. Автор указывает, что игнорирование этой реальности приведёт к многолетнему продолжению конфликта, и Украина к моменту возможных переговоров рискует оказаться в ещё более уязвимом положении.