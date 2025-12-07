Келлог заявил, что решение вопросов ЗАЭС и ДНР продвинут переговоры по Украине

«Думаю, что у нас всё свелось к нескольким вопросам Донецк и Запорожская АЭС, которая находится в холодном останове, но это огромная атомная станция. Если мы уладим эти два вопроса, я думаю, что всё остальное сложится достаточно хорошо», — сказал Келлог на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне в Калифорнии.