Келлог заявил, что решение вопросов ЗАЭС и ДНР продвинут переговоры по Украине

Ранее Келлог говорил, что Вашингтон находится «в двух метрах» от завершения украинского кризиса.
«Думаю, что у нас всё свелось к нескольким вопросам Донецк и Запорожская АЭС, которая находится в холодном останове, но это огромная атомная станция. Если мы уладим эти два вопроса, я думаю, что всё остальное сложится достаточно хорошо», — сказал Келлог на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне в Калифорнии.
Ранее Келлог допускал, что мирный план США может измениться из-за позиции России. Переговоры, по его словам, будут непростыми и займут время. В рамках текущего плана Украина должна отказаться от претензий на новые российские территории, законодательно закрепить отказ от вступления в НАТО и согласиться на ограничение численности своих вооружённых сил.
