Трамп вновь пообещал бить по наркокартелям на земле

ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал начать бороться с наркокартелями на суше тем же способом, что и на море.

Источник: Reuters

Сейчас США в рамках борьбы с наркотрафиком наносят удары по лодкам с якобы наркотиками у берегов Центральной и Южной Америки. Трамп неоднократно анонсировал, что Штаты в очень скором времени начнут наносить удары по наркоторговцам и на земле.

«Мы собираемся начать тот же процесс на суше, потому что мы знаем каждый маршрут, мы знаем каждый дом, мы знаем, где они живут. Мы все о них знаем», — сказал президент США, выступая на торжественном ужине по случаю вручения премий центра Кеннеди.

При этом он заявил, что количество наркотиков, поступающих в США по морю, сократилось на 94%.

«И я пытаюсь выяснить, кто эти остальные 6%», — отметил Трамп.

США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.

