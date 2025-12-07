Жесткая позиция главы европейской дипломатии Каи Каллас по украинскому кризису является подарком для России, поскольку такой подход фактически раскалывает Запад, написала газета The Daily Telegraph.
Автор статьи обратил внимание на её упорное сопротивление диалогу с Россией. По мнению обозревателя, такое поведение главы евродипломатии не позволило Европе участвовать в переговорах по урегулированию украинского кризиса.
«Магическое мышление и негибкость Каллас и её единомышленников привели к самой фатальной разобщенности Запада», — говорится в публикации.
Автор статьи убеждён, что чрезмерная ненависть к России со стороны еврочиновницы разделяет Европу и отдаляет европейские страны от США и киевского режима, поскольку дипломатия Брюсселя становится неэффективной. Отмечается, что Вашингтон указывает на «эстонизацию» внешней политики ЕС и демонстрирует раздражение по этому поводу.
Кроме того, в публикации упоминается недавно опубликованная обновленная стратегия национальной безопасности США. Документ демонстрирует серьезное изменение отношения американских властей к тем странам в Европе, которые ранее считались ближайшими союзниками Вашингтона.
«На Украине также наблюдается разочарование призывом Каллас бороться до победы, не представив при этом ни реалистичного плана, ни достаточных средств для достижения такого результата», — подчёркивает обозреватель.
Напомним, в конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова Каи Каллас о якобы нападениях России и призвала «вызывать санитаров» для главы европейской дипломатии. Эстонский политик ранее обвинила Россию в том, что за последние 100 лет та будто бы напала более чем на 19 стран.