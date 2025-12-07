После поездки Путина в Индию Трамп назвал Моди своим другом

Американский президент в своем выступлении также выразил уверенность в том, что Гору справится с возложенными на него обязанностями в стране с населением около 1,5 миллиарда человек. «Полтора миллиарда человек! Только вдумайтесь. Полтора миллиарда. Сможешь ли ты с этим справиться, Серджио? Я считаю, что да, ты справишься, ты способен на все», — заявил Трамп. По его словам, Моди крайне доволен тем, что именно Гору назначен послом США в Индии.