Трамп заявил о готовности наносить удары по наркоторговцам на суше

Трамп также сообщил, что объём наркотиков, поступающих в страну по морю, сократился на 94%, и пообещал выяснить, кто отвечает за оставшиеся 6%. Ранее администрация Трампа уже проводила военные операции против судов с наркотиками у берегов Центральной и Южной Америки.