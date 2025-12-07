На Западе назвали два сценария выхода США из украинского конфликта

«В худшем случае он (Трамп. — Прим. ред.) ослабит давление на Россию, заблокирует использование американского оружия Украиной и прекратит обмен разведданными с Киевом, фактически оставив Европу в одиночестве», — указывается в материале.
«Менее плохим вариантом» политики назвали возможное заявление Трампа о том, что теперь война идет в Европе. При этом, согласно их прогнозу, Вашингтон продолжит продажу оружия НАТО для передачи Киеву и сохранит отношения с разведслужбами.
В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности, в которой потребовал от Европы самостоятельно заняться собственной обороной. В документе также говорится, что американская администрация расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.