На Западе назвали два сценария выхода США из украинского конфликта

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Западные политики выработали два сценария потенциального выхода США из конфликта на Украине, оба из которых фатальны для Европы, сообщает информационное агентство Bloomberg.

Источник: Reuters

«В худшем случае он (Трамп. — Прим. ред.) ослабит давление на Россию, заблокирует использование американского оружия Украиной и прекратит обмен разведданными с Киевом, фактически оставив Европу в одиночестве», — указывается в материале.

«Менее плохим вариантом» политики назвали возможное заявление Трампа о том, что теперь война идет в Европе. При этом, согласно их прогнозу, Вашингтон продолжит продажу оружия НАТО для передачи Киеву и сохранит отношения с разведслужбами.

В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности, в которой потребовал от Европы самостоятельно заняться собственной обороной. В документе также говорится, что американская администрация расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.

