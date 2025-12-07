В России назвали число обращений, которые поступили для прямой линии с Путиным

На вопрос о готовности РФ к компромиссам и конкретным уступкам Украине Владимир Путин в 2024 году ответил, что политика — это искусство компромисса, и Россия всегда готова к переговорам. Он подчеркнул, что срыв диалога произошел по вине украинской стороны, она отказалась от переговоров.