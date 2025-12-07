В России назвали число обращений, которые поступили для прямой линии с Путиным

Число вопросов, направленных на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, превысило 255 тысяч, сообщает телеканал «Россия 1».
«Объем данных действительно огромный. Обращений уже поступило более 255 тысяч», — следует из сообщения.
По данным статистики, две трети обращений (67%) поступило от женщин, и одна треть (33%) — от мужчин.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря в 12:00 мск. Прием вопросов начался 4 декабря и завершится только с окончанием эфира. Анализировать поступающие обращения, как и в прошлый раз, будет искусственный интеллект «ГигаЧат» от Сбербанка.
Для отправки вопросов действуют различные способы: специальный сайт, СМС-сообщения, мобильное приложение, популярные российские социальные сети и чат-бот в мессенджере MAX.
Предыдущая прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году состоялась 19 декабря 2024 года и продлилась 4 часа 27 минут. Основными темами обращений граждан тогда стали транспорт, жилье, здравоохранение и соцподдержка.
Как заявил Путин в прошлом году, государство работает над «разогревом» экономики, ожидая рост ВВП на 2−2,5% в следующем году, и оценивает текущую ситуацию как стабильную.
При этом президент РФ назвал ошибкой, что защитники в Курской области не получают выплаты, положенные участникам военной операции, отметив это как серьезное упущение.
По словам президента, за счет федерального бюджета было восстановлено 11 тыс. объектов, и столько же — 10 тыс. — за счет средств регионов, помогающих новым территориям. Таким образом, общее число восстановленных объектов достигло 21 тыс. На ближайшие годы поставлена задача построить и восстановить еще 20 тыс.
На вопрос о готовности РФ к компромиссам и конкретным уступкам Украине Владимир Путин в 2024 году ответил, что политика — это искусство компромисса, и Россия всегда готова к переговорам. Он подчеркнул, что срыв диалога произошел по вине украинской стороны, она отказалась от переговоров.
До этого президент Российской Федерации утвердил Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.