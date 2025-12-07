Ричмонд
Новая стратегия национальной безопасности США избегает критики России

Новая стратегия национальной безопасности США, обнародованная Белым домом в пятницу, сознательно избегает критики в адрес России, пишет The Telegraph. Как отмечается в публикации, хотя урегулирование украинского конфликта и укрепление Европы провозглашены приоритетами Вашингтона, документ ставит под сомнение легитимность европейских лидеров и не содержит упоминаний о России как о прямой угрозе безопасности США.

Издание указывает, что эти изменения отражают пересмотр подходов администрации Дональда Трампа к международным отношениям. Европейские лидеры, по данным Telegraph, встретили новую доктрину с тревогой, так как она сигнализирует о возможном снижении американской поддержки жёсткой линии в отношении Москвы и перераспределении ответственности за европейскую безопасность.

В США также считают, что вероятность нападения Российской Федерации на страны альянса является минимальной. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не собирается начинать войну с НАТО, но готова хоть прямо сейчас отразить нападение Североатлантического альянса.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

