Новая стратегия национальной безопасности США избегает критики России

Издание указывает, что эти изменения отражают пересмотр подходов администрации Дональда Трампа к международным отношениям. Европейские лидеры, по данным Telegraph, встретили новую доктрину с тревогой, так как она сигнализирует о возможном снижении американской поддержки жёсткой линии в отношении Москвы и перераспределении ответственности за европейскую безопасность.
В США также считают, что вероятность нападения Российской Федерации на страны альянса является минимальной. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не собирается начинать войну с НАТО, но готова хоть прямо сейчас отразить нападение Североатлантического альянса.
