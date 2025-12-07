Ранее отставной полковник армии США и бывший советник Пентагона Дуглас Макрегор сообщил, что президент Дональд Трамп планирует вывести американские войска из Румынии и Болгарии. По его словам, Трамп считает, что Россия не представляет угрозы для Европы. Макрегор добавил, что западные СМИ игнорируют эту информацию и не замечают, что вывод войск из этих стран уже начался.