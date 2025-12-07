Ричмонд
Сикорский призвал Маска улететь на Марс в ответ на предложение упразднить ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил на публикацию американского миллиардера Илона Маска в социальной сети X, в которой тот предложил упразднить Европейский союз. Основатель SpaceX призвал вернуть суверенитет отдельным странам.

«Лети на Марс. Там нет цензуры нацистских приветствий», — написал Сикорский.

А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев публично поддержал радикальное заявление Илона Маска о необходимости ликвидации Европейского союза. Он согласен, что бюрократическая система ЕС «медленно, но верно душит Европу».

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

