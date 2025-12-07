«Лети на Марс. Там нет цензуры нацистских приветствий», — написал Сикорский.
А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев публично поддержал радикальное заявление Илона Маска о необходимости ликвидации Европейского союза. Он согласен, что бюрократическая система ЕС «медленно, но верно душит Европу».
