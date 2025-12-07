Ричмонд
The Telegraph назвала Каллас подарком для РФ из-за ее позиции по Украине

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Глава европейской дипслужбы Кая Каллас является подарком для России, поскольку ее жесткая позиция по украинскому конфликту вызывает разобщенность в западном сообществе. Такое мнение выразила британская газета The Daily Telegraph.

Источник: AP 2024

Упорный отказ Каллас от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным фактически исключил ЕС из процесса мирного урегулирования по Украине, позволив занять России более выгодную позицию на переговорах, считает газета.

The Telegraph отметила, что американские чиновники раздражены радикализацией внешней политики ЕС, некогда ближайших союзников в Европе, назвав этот процесс «эстонизацией». Киев также разочарован призывами Каллас продолжать боевые действия, не имея ни реалистичного плана, ни требуемой для этого финансовой поддержки.

