Упорный отказ Каллас от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным фактически исключил ЕС из процесса мирного урегулирования по Украине, позволив занять России более выгодную позицию на переговорах, считает газета.
The Telegraph отметила, что американские чиновники раздражены радикализацией внешней политики ЕС, некогда ближайших союзников в Европе, назвав этот процесс «эстонизацией». Киев также разочарован призывами Каллас продолжать боевые действия, не имея ни реалистичного плана, ни требуемой для этого финансовой поддержки.