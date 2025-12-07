В Пентагоне заявили о планах по обновлению ядерной триады США

«Как сказал президент [США Дональд] Трамп, мы модернизируем ядерную триаду нашей страны. Мы разработаем дополнительные варианты для поддержки сдерживания и управления эскалацией. И мы никогда не допустим, чтобы эта нация осталась уязвимой для ядерного шантажа», — сказал он.