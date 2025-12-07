В Пентагоне заявили о планах по обновлению ядерной триады США

«Как сказал президент [США Дональд] Трамп, мы модернизируем ядерную триаду нашей страны. Мы разработаем дополнительные варианты для поддержки сдерживания и управления эскалацией. И мы никогда не допустим, чтобы эта нация осталась уязвимой для ядерного шантажа», — сказал он.
Хегсет подчеркнул, что США сталкиваются с «двумя другими крупными ядерными державами» и будут испытывать ядерное оружие и системы его доставки «наравне с другими».
Трамп ранее объявил, что США проведут испытания ядерного оружия, поскольку то же самое делают другие страны. В числе таких стран американский лидер упомянул Россию и Китай. В Кремле заявляли, что ни Москва, ни Пекин не возобновляли никаких ядерных испытаний.
В конце октября Трамп написал в соцсети Truth Social, что у США больше ядерного оружия и назвал достижением своего первого президентского срока модернизацию американских ядерных арсеналов. Госсекретарь Марко Рубио отмечал, что США испытают именно средства доставки ядерного оружия.
Президент России Владимир Путин говорил, что в случае если США или другие члены Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний проведут такие испытания, то Россия предпримет «адекватные действия».
Российский президент позднее отметил, что поручил собрать и проанализировать информацию о действиях американской стороны. По его словам, Россия не может оказаться в ситуации, когда США испытают ядерное оружие, «а мы еще полтора года будем готовиться».
Ядерная триада — это стратегические вооруженные силы страны, которые оснащены ядерным оружием. Состоит из трех компонентов:
- наземный — мобильные и стационарные (шахты) пусковые установки для межконтинентальных баллистических ракет (МБР);
- морской — подводные лодки с баллистическими ракетами (БРПЛ — баллистические ракеты подводных лодок);
- воздушный — стратегические бомбардировщики, которые могут нести ядерные бомбы или крылатые ракеты с ядерной боеголовкой.
На сегодня всеми тремя компонентами обладают три страны: Китай, Россия и США.
Согласно «Обзору ядерной политики» (Nuclear Posture Review — NPR) 2022 года, у американского ядерного арсенала три задачи: сдерживать агрессию; гарантировать безопасность союзников и партнеров (так называемый ядерный зонтик); обеспечить достижение целей США в случае, если ядерное сдерживание не сработает.
Вашингтон не уточняет, при каких конкретно условиях он готов использовать ядерное оружие. В NPR также ничего не говорится о том, что США не будут применять ядерное оружие первыми.