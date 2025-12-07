В Кремле обратили внимание на смену посылов по России в новой стратегии США

Напомним, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев назвал честной новую версию американской стратегии нацбезопасности. Так он отреагировал на статью в СМИ, в которой было сказано, чтои у европейских стран вызвал шок тот факт, что в этом документе они представлены как «своенравные, приходящие в упадок державы», уступившие свой суверенитет Евросоюзу.