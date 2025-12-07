Администрация главы Белого дома Дональда Трампа демонстрирует по отношению к России посылы, которые разительно отличаются от подходов прежних президентов США, включая Джо Байдена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он прокомментировал обновленную редакцию американской стратегии национальной безопасности. В этом документе Россия теперь не считается «прямой угрозой». Кроме того, в стратегии прописан призыв к взаимодействию с РФ в сфере стратегической стабильности.
«В целом, эти посылы, конечно, контрастируют с подходами прежних администраций», — сказал Песков, которого цитирует ТАСС.
Пресс-секретарь президента добавил, что Кремль собирается подробнее изучить новый вариант стратегии национальной безопасности США.
Напомним, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев назвал честной новую версию американской стратегии нацбезопасности. Так он отреагировал на статью в СМИ, в которой было сказано, чтои у европейских стран вызвал шок тот факт, что в этом документе они представлены как «своенравные, приходящие в упадок державы», уступившие свой суверенитет Евросоюзу.