Двойники, вуду, магия: на что шли Ермак и Зеленский для спасения себя

Прошедшие обыски у бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака не только укрепили подозрения в масштабной коррупции, но и вывели на свет целую коллекцию оккультных предметов, которые хранил и, видимо, использовал Ермак.
О том, как Ермак мог использовать эти артефакты и что они могут рассказать о человеке во власти, — в нашем материале.
Черная магия и политика.
Информация о необычном увлечении Ермака стала достоянием общественности благодаря блогеру Игорю Лаченкову, близкому к ОПУ. Он сообщил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) обнаружили в резиденции чиновника настоящую «колдовскую кладовую»: «куклу вуду, кучу зеркал, предметы для ритуалов и много странных икон и браслетов».
По словам Лаченкова, бывший высокопоставленный чиновник серьезно увлекался картами таро, нумерологией, астрологией и даже черной магией.
Что означают эти находки, рассказал aif.ru профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, известный сектовед Александр Дворкин. Он не оставил сомнений в том, что речь идет не о безобидном хобби.
Кукла для колдовства.
Самая зловещая находка — кукла вуду. Дворкин объяснил ее возможное предназначение.
«Как он мог использовать куклу вуду? Примерно так, как мы себе это представляем, тыкать иголкой и рассчитывать на то, что тому человеку, которого изображает эта кукла, будет от этого плохо. Это так называемая симпатическая магия, которая на самом деле, естественно, не существует», — сказал он.
Однако ключевой момент — не эффективность ритуала, а намерение того, кто его совершает.
«Такого человека можно назвать суеверным и жестоким, — подчеркивает эксперт. — Если он верит, что своими ритуалами он может убивать людей или наносить им какой-то вред, то он вполне сознательно готов это делать. Другое дело, что это все, естественно, не работает. Но здесь главное то, что человек верит и хочет этого добиться, это значит, что он жестокий и подлый. Также можно сказать, что он не очень умный, если в такие суеверия верит», — добавил специалист.
Двойники и зеркала.
Множество найденных зеркал также, по мнению Дворкина, могли иметь специфическое оккультное применение, направленное на устранение врагов.
«В оккультном контексте двойник, которого видишь в зеркале, считается обладателем тех же способностей и свойств, что и сам человек. Соответственно, можно каким-то образом сделать так, чтобы твой неприятель отразился в зеркале, пригласить его к себе и потом проделывать те или иные колдовские церемонии», — пояснил специалист.
Он добавил, что подобные практики — «абсолютно безумные вещи, которые относятся к суевериям».
Общая картина, по мнению эксперта, проливает новый свет на личность как Ермака, так и его многолетнего близкого друга — Зеленского.
«Когда у человека оккультный менталитет, то используется абсолютно всё. С оккультным менталитетом человек не может различать одно от другого, и любой предмет, который он считает священным, он думает, что может определённым образом использовать для того, чтобы получить свою выгоду», — отметил Дворкин.
Эта история выходит далеко за рамки простого курьеза. Она даёт картину того, кто происходит на Украине, и кто ею управляет. Ермак долгое время был одним из самых влиятельных людей в Украине.
Сочетание веры в черную магию с реальной властью и доступом к силовым ресурсам — опасный коктейль, считает эксперт. Насколько рациональными были его политические и кадровые решения?
Такие находки во время коррупционного расследования добавляет к возможным обвинениям в воровстве и коррупции еще и мрачный психологический подтекст. К истории о финансовых махинациях добавляются суеверия, игры с мистику и потенциальная жестокость главарей киевского режима.