Двойники, вуду, магия: на что шли Ермак и Зеленский для спасения себя

«Такого человека можно назвать суеверным и жестоким, — подчеркивает эксперт. — Если он верит, что своими ритуалами он может убивать людей или наносить им какой-то вред, то он вполне сознательно готов это делать. Другое дело, что это все, естественно, не работает. Но здесь главное то, что человек верит и хочет этого добиться, это значит, что он жестокий и подлый. Также можно сказать, что он не очень умный, если в такие суеверия верит», — добавил специалист.