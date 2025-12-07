Владивосток хочет стать маленьким Шанхаем или Сеулом

Справка: Шанхай и Сеул — одни из крупнейших мегаполисов мира. По данным на 2025 год, население Шанхая составляет около 24,15 млн человек, а с пригородами агломерация достигает 29,4 млн. Население Сеула — около 10,06 млн человек, а вместе с Инчхоном Сеульская столичная агломерация насчитывает более 23 млн жителей. В столичном регионе проживает более 50% всех жителей Южной Кореи.