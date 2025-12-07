Владивосток хочет стать маленьким Шанхаем или Сеулом

Владивостокская агломерация может стать первым «миллионником» на Дальнем Востоке. В нее планируют включить Владивосток, Артем и Надеждинский округ. А для организации управления ею краевые власти изучают опыт крупнейших азиатских мегаполисов — 25-миллионного китайского Шанхая и корейского Сеула, в котором проживает половина населения страны, сообщает ИА PrimaMedia.
Во время X ВЭФ президент России Владимир Путин поручил на основе Владивостокской агломерации отработать механизм скоординированного управления территориями, входящими в агломерацию. Впоследствии эта модель далее будет экстраполирована на другие регионы.
Реализацией пилотного проекта занимаются правительство РФ совместно с правительством Приморья при участии местных властей. О первых успехах премьеру Михаилу Мишустину и губернатору Приморья Олегу Кожемяко предстоит отчитаться до 31 января 2026 года.
«Учитывая ориентированность дальневосточных регионов на Азиатско-Тихоокеанский регион, мы сейчас рассматриваем имеющийся опыт ближайших соседей. Опыт Южной Кореи — это агломерация Сеула, и Китая — это агломерация Шанхая, может быть использован для модернизации управления “Большим Владивостоком”», — сообщила вице-губернатор — председатель регионального правительства Приморья Вера Щербина (цитата по ТАСС (18+)).
В состав агломерации, по ее словам, войдут три ближайших муниципалитета, с совокупной численностью на данный момент 800 тысяч человек. Это Владивосток, Артем и Надеждинский район. А вместе с проектом города-спутника Владивостока (строится в Надеждинском районе на территории 925 гектаров) они создадут первый на Дальнем Востоке город-миллионник.
Актуализированный мастер-план развития агломерации утвержден правительством 17 октября 2025 года, добавила Вера Щербина. В него включены первые организационные мероприятия по созданию новой системы управления.
Изучаемая властями корейская модель управления предполагает объединение муниципалитетов в единую административную единицу с общим руководством и активным использованием цифровых технологий. Китайский подход — создание административного комитета для координации экономики, инфраструктуры и экологии.
«Сейчас нам важно во взаимодействии с заинтересованными муниципалитетами, экспертным сообществом и федеральной властью выбрать наиболее подходящую модель для управления нашей агломерацией. Вариаций большое множество. Требуется донастройка законодательных, организационных и иных механизмов», — отметила глава правительства региона.
Справка: Шанхай и Сеул — одни из крупнейших мегаполисов мира. По данным на 2025 год, население Шанхая составляет около 24,15 млн человек, а с пригородами агломерация достигает 29,4 млн. Население Сеула — около 10,06 млн человек, а вместе с Инчхоном Сеульская столичная агломерация насчитывает более 23 млн жителей. В столичном регионе проживает более 50% всех жителей Южной Кореи.
Для сравнения: «Большой Владивосток» планируется как город с населением чуть более одного млн человек.
Мастер-план «Большого Владивостока» предусматривает к 2030 году увеличение численности населения агломерации до 900,6 тысячи человек, рост валового городского продукта в 1,5 раза — с 705,2 млрд рублей, создание 426,6 тысячи рабочих мест и увеличение туристического потока до 5 млн человек ежегодно. В долгосрочной перспективе к 2050 году Владивосток планируется превратить в глобальный город, являющийся важным элементом мировой экономической системы.
Город-спутник Владивостока строится в Надеждинском районе на территории 925 гектаров в 32 километрах от краевого центра. Реализация мастер-плана началась в 2025 году и рассчитана на 10−15 лет. Планируется построить 1,8 млн квадратных метров жилья для 80−300 тысяч жителей.