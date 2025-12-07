Пушков: Европа боится остаться в стороне от урегулирования на Украине

По его словам, европейские круги обвиняют президента США Дональда Трампа в отсутствии интереса к Восточной Европе, включая Польшу и Украину, что сенатор назвал преувеличением. Также он отметил, что от Европы США получают в основном проблемы, расходы и угрозы безопасности, а Трамп, по его мнению, не верит в возможность нанесения России стратегического поражения.