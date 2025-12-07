Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль назвал позитивным исключение РФ из числа прямых угроз США

Россия ответила на изменение стратегии национальной безопасности США.

Источник: Комсомольская правда

Кремль позитивно воспринял новую американскую стратегию безопасности, где Россия не фигурирует как «прямая угроза». Там же упоминается возможность сотрудничества по стратегической стабильности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем это позитивным шагом», — подтвердил Песков для ТАСС. По словам президента-председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, Россия стремится к мирным и развивающимся отношениям с великой экономической державой — Соединенными Штатами.

Ранее в Москву прибыли спецпосланник США Стив Уиткофф и американский лидер Джаред Кушнер для переговоров с российским главой Владимиром Путиным. Россия и США обсуждали мирный план Дональда Трампа на протяжении пяти с небольшим часов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков указал: «мир точно не стал дальше, однако предстоит еще большая работа».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше