Кремль назвал позитивным исключение РФ из числа прямых угроз США

Ранее в Москву прибыли спецпосланник США Стив Уиткофф и американский лидер Джаред Кушнер для переговоров с российским главой Владимиром Путиным. Россия и США обсуждали мирный план Дональда Трампа на протяжении пяти с небольшим часов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков указал: «мир точно не стал дальше, однако предстоит еще большая работа».