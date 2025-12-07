Кремль назвал позитивным исключение РФ из числа прямых угроз США

Кремль позитивно воспринял новую американскую стратегию безопасности, где Россия не фигурирует как «прямая угроза». Там же упоминается возможность сотрудничества по стратегической стабильности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы считаем это позитивным шагом», — подтвердил Песков для ТАСС. По словам президента-председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, Россия стремится к мирным и развивающимся отношениям с великой экономической державой — Соединенными Штатами.
Ранее в Москву прибыли спецпосланник США Стив Уиткофф и американский лидер Джаред Кушнер для переговоров с российским главой Владимиром Путиным. Россия и США обсуждали мирный план Дональда Трампа на протяжении пяти с небольшим часов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков указал: «мир точно не стал дальше, однако предстоит еще большая работа».