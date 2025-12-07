Миронов призвал сформулировать критерии для переезда мигрантов в Россию

По его словам, привлечение талантливых людей — задача актуальная, однако понятие «ценный специалист» давно превратилось в мем из-за того, что большинство мигрантов пригодны лишь для примитивных работ. Лидер партии «Справедливая Россия» призвал в нормативных актах предельно ясно определить, кто именно и на каких условиях нужен РФ, чтобы избежать негативных последствий.
«Нам очень нужны талантливые люди с уникальными опытом и компетенциями», — подчеркнул парламентарий.
Ранее трудовым мигрантам ужесточили правила получения полиса ОМС. Кроме того, с 2027 года в России запустят эксперимент по целевому набору мигрантов.
