Миронов призвал сформулировать критерии для переезда мигрантов в Россию

По его словам, привлечение талантливых людей — задача актуальная, однако понятие «ценный специалист» давно превратилось в мем из-за того, что большинство мигрантов пригодны лишь для примитивных работ. Лидер партии «Справедливая Россия» призвал в нормативных актах предельно ясно определить, кто именно и на каких условиях нужен РФ, чтобы избежать негативных последствий.