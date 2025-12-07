Как работает в Крыму Ассамблея народов России

«Мы практически уже создали местные отделения (ассамблеи — ред.) во всех регионах Крыма. И со временем число членов Ассамблеи будет увеличиться. Она занимается очень правильными и нужными вещами. И одно из главных направлений этой деятельности — воспитание российской, гражданской идентичности. То есть, мы начинаем понимать, что мы не только представители какой-то национальности, национальной группы, а мы, прежде всего, граждане Российской Федерации», — подчеркнул Цеков.