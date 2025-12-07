Как работает в Крыму Ассамблея народов России

Крым является примером успешной реализации национальной политики. На площадке ассамблеи создаются хорошие условия для межнационального диалога. Ассамблея учитывает права всех национальностей, проживающих в Крыму, и защищает их права. Но при этом она также занимается интеграционными мероприятиями.
По его словам, в Крыму интерес к работе регионального отделения Ассамблеи не ослабевает.
«Мы практически уже создали местные отделения (ассамблеи — ред.) во всех регионах Крыма. И со временем число членов Ассамблеи будет увеличиться. Она занимается очень правильными и нужными вещами. И одно из главных направлений этой деятельности — воспитание российской, гражданской идентичности. То есть, мы начинаем понимать, что мы не только представители какой-то национальности, национальной группы, а мы, прежде всего, граждане Российской Федерации», — подчеркнул Цеков.
По его словам, именно понимание своей гражданской идентичности помогает людям чувствовать свое единство, защищать интересы своей страны, но и не забывать об интересах своей национальной группы.
«Мы живем в великой стране, в стране, которая объединяет множество народов, где уделяется большое внимание языкам и культурам этих народов. В стране-защитнице, в стране, которая сохраняет культурные, духовные и семейные ценности, которые фактически одинаковы для всех», — сказал Цеков, выразив уверенность, что в последующие годы Ассамблея будет набирать силу, станет привлекательной организацией для представителей всех национальностей.
Региональное отделение Ассамблеи народов России появилось в Крыму в феврале. В правление Ассамблеи вошли 17 человек — руководители национально-культурных автономий, представители ряда общественных организаций.