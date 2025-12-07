Стало известно, как в Кремле оценили новую стратегию безопасности США

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, появление в американской стратегии призыва к сотрудничеству с Россией в сфере стратегической стабильности рассматривается как позитивный шаг. Уточняется, что документ будет дополнительно проанализирован, поскольку он заметно контрастирует с подходами прежних властей США.