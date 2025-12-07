Стало известно, как в Кремле оценили новую стратегию безопасности США

Москва внимательно изучает обновленный документ администрации Дональда Трампа, где Россия впервые за годы перестала фигурировать в качестве «прямой угрозы». В Кремле такой разворот называют положительным сигналом.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, появление в американской стратегии призыва к сотрудничеству с Россией в сфере стратегической стабильности рассматривается как позитивный шаг. Уточняется, что документ будет дополнительно проанализирован, поскольку он заметно контрастирует с подходами прежних властей США.
Прежняя концепция, утвержденная при Джо Байдене, относила Россию к числу угроз мировому порядку и прямо заявляла о намерении Вашингтона ослабить Москву, сопровождая это обещаниями долгосрочной поддержки Украины.
Новая стратегия фиксирует смену акцентов. В ней содержится критика расширения НАТО, а также отмечены нарушения демократических норм уже в отдельных европейских странах. На этом фоне изменение характера положения России в ключевом документе США стало значимым политическим сигналом для Москвы.
