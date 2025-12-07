Назван вероятный преемник Трампа на пост президента США

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший может гипотетически стать следующим главой Белого дома и рассматривается как один из его вероятных приемников. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал кандидат исторических наук, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Алхименков.