Назван вероятный преемник Трампа на пост президента США

Американист Алхименков: старший сын Трампа может стать президентом США.

Источник: Комсомольская правда

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший может гипотетически стать следующим главой Белого дома и рассматривается как один из его вероятных приемников. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал кандидат исторических наук, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Алхименков.

Среди прочего, американист отметил, что Трамп-младший очень активен в политике, принимает участие в назначении кандидатов на посты в администрации его отца, а также комментирует международные дела.

«Он активен в общественно-политических вопросах. Поэтому, если он пожелает, то сможет войти в большую политику», — сказал эксперт о Трампе-младшем.

Напомним, сам Трамп-младший заявлял, что возможным преемником его отца может стать вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Он назвал такую вероятность «очень высокой».