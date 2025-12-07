Песков высказался об исключении России из числа «прямых угроз» США

Нововведения в стратегии безопасности США, согласно которым Россия больше не считается «прямой угрозой», являются позитивным шагом. Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
— В целом, эти посылы (администрации президента США Дональда Трампа — прим. «ВМ»), конечно, контрастируют с подходами прежних администраций, — передает слова пресс-секретаря президента России ТАСС.
США в том же документе указали, что считают своим главным интересом мирное урегулирование военного конфликта России и Украины. Вашингтон уверен, что поиск компромисса между Москвой и Киевом позволит стабилизировать экономику стран Европейского союза и Великобритании.
По данным СМИ, лидеры стран Европы призвали президента Украины Владимира Зеленского не соглашаться на российские условия без гарантий безопасности со стороны США. Политики отмечали, что от Вашингтона требуется добиться четкого понимания их позиции по данному вопросу, «прежде чем идти навстречу требованиям Москвы».
При этом Дональд Трамп заявил, что условия урегулирования конфликта на Украине для Киева значительно ухудшились с февраля прошлого года, когда он встречался с Владимиром Зеленским. По словам главы американского государства, тогда момент был более благоприятным для достижения соглашения.