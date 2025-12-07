Песков высказался об исключении России из числа «прямых угроз» США

При этом Дональд Трамп заявил, что условия урегулирования конфликта на Украине для Киева значительно ухудшились с февраля прошлого года, когда он встречался с Владимиром Зеленским. По словам главы американского государства, тогда момент был более благоприятным для достижения соглашения.