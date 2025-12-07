Bloomberg: выход США из конфликта на Украине будет фатальным для Европы

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что украинский конфликт вступает в решающую фазу. Журналисты обратили внимание, что при этом США обрушились с критикой на Европу. Это Вашингтон прописал в обновлённой версии своей стратегии национальной безопасности. В документе американские власти предупредили, что Европа «может быть уничтожена», если не изменит свою культуру и политику.