Два варианта потенциального выхода США из украинского конфликта были выработаны на Западе, оба сценария оказываются фатальным для Европы, написало агентство Bloomberg.
В публикации уточняется, что наихудшим для европейских стран станет отказ главы Белого дома Дональда Трампа от поставок вооружений и предоставления разведданных киевскому режиму.
«В худшем случае он ослабит давление на Россию, заблокирует использование американского оружия Украиной и прекратит обмен разведданными с Киевом, фактически оставив Европу в одиночестве», — говорится в статье.
Ещё один сценарий заключается в том, что Трамп может объявить о распространении вооруженного конфликта на Европу. Этот вариант предполагает, что США продолжат сотрудничать с разведслужбами и якобы будут по-прежнему продавать Североатлантическому альянсу оружие, которое тот будет передавать киевскому режиму.
Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что украинский конфликт вступает в решающую фазу. Журналисты обратили внимание, что при этом США обрушились с критикой на Европу. Это Вашингтон прописал в обновлённой версии своей стратегии национальной безопасности. В документе американские власти предупредили, что Европа «может быть уничтожена», если не изменит свою культуру и политику.