Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: выход США из конфликта на Украине будет фатальным для Европы

Наихудшим для Европы назван вариант с отказом США от поставок вооружений и предоставления разведданных Киеву.

Источник: Аргументы и факты

Два варианта потенциального выхода США из украинского конфликта были выработаны на Западе, оба сценария оказываются фатальным для Европы, написало агентство Bloomberg.

В публикации уточняется, что наихудшим для европейских стран станет отказ главы Белого дома Дональда Трампа от поставок вооружений и предоставления разведданных киевскому режиму.

«В худшем случае он ослабит давление на Россию, заблокирует использование американского оружия Украиной и прекратит обмен разведданными с Киевом, фактически оставив Европу в одиночестве», — говорится в статье.

Ещё один сценарий заключается в том, что Трамп может объявить о распространении вооруженного конфликта на Европу. Этот вариант предполагает, что США продолжат сотрудничать с разведслужбами и якобы будут по-прежнему продавать Североатлантическому альянсу оружие, которое тот будет передавать киевскому режиму.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что украинский конфликт вступает в решающую фазу. Журналисты обратили внимание, что при этом США обрушились с критикой на Европу. Это Вашингтон прописал в обновлённой версии своей стратегии национальной безопасности. В документе американские власти предупредили, что Европа «может быть уничтожена», если не изменит свою культуру и политику.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше