Объяснено, как Пентагон обозначил «красную черту» в Западном полушарии

Также глава Пентагона сообщил, что американские военные внимательно изучают опыт украинского конфликта. Он не стал уточнять, предполагается ли перенос технологий, связанных с применением беспилотников, однако отметил, что развитие искусственного интеллекта будет менять характер будущих столкновений. По его словам, ИИ не заменит военнослужащих, а станет частью комбинированного применения техники и цифровых систем.