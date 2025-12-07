Объяснено, как Пентагон обозначил «красную черту» в Западном полушарии

Соединенные Штаты Америки заявили о готовности пресекать любые попытки размещения вражеских сил и вооружений в своем геополитическом пространстве. Об этом сообщил шеф Пентагона, выступая на оборонном форуме в Калифорнии.
По его словам, Вашингтон не допустит присутствия угроз в пределах Западного полушария и намерен задействовать для этого весь потенциал вооруженных сил.
В выступлении подчеркивается, что речь идет о защите территории США и контроле ключевых районов в рамках стратегии по восстановлению военного доминирования в регионе.
Также глава Пентагона сообщил, что американские военные внимательно изучают опыт украинского конфликта. Он не стал уточнять, предполагается ли перенос технологий, связанных с применением беспилотников, однако отметил, что развитие искусственного интеллекта будет менять характер будущих столкновений. По его словам, ИИ не заменит военнослужащих, а станет частью комбинированного применения техники и цифровых систем.
