Объяснено, как Пентагон обозначил «красную черту» в Западном полушарии

Соединенные Штаты Америки заявили о готовности пресекать любые попытки размещения вражеских сил и вооружений в своем геополитическом пространстве.

Соединенные Штаты Америки заявили о готовности пресекать любые попытки размещения вражеских сил и вооружений в своем геополитическом пространстве. Об этом сообщил шеф Пентагона, выступая на оборонном форуме в Калифорнии.

По его словам, Вашингтон не допустит присутствия угроз в пределах Западного полушария и намерен задействовать для этого весь потенциал вооруженных сил.

В выступлении подчеркивается, что речь идет о защите территории США и контроле ключевых районов в рамках стратегии по восстановлению военного доминирования в регионе.

Также глава Пентагона сообщил, что американские военные внимательно изучают опыт украинского конфликта. Он не стал уточнять, предполагается ли перенос технологий, связанных с применением беспилотников, однако отметил, что развитие искусственного интеллекта будет менять характер будущих столкновений. По его словам, ИИ не заменит военнослужащих, а станет частью комбинированного применения техники и цифровых систем.

