FT: Япония просит США о публичной поддержке на фоне разлада с Китаем

Япония обратилась к американскому руководству с просьбой публично поддержать ее на фоне разлада страны с Китаем из-за Тайваня, пишет Financial Times.
По данным издания, Токио разочарован текущим уровнем поддержки США, в связи с чем японский посол в Вашингтоне Сигэо Ямада попросил администрацию президента Дональда Трампа увеличить публичную поддержку Японии.
Напомним, в отношениях Токио и Пекина возникли сложности после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити насчет ситуации вокруг Тайваня. Она назвала возможное применение Китаем военной силы в отношении Тайваня «экзистенциальным кризисом» для Японии, что вызвало резкую реакцию Пекина.
Сообщалось, что из-за ухудшения отношений Японии и Китая была отлощена трехсторонняя встреча лидеров Японии, Китая и Южной Кореи.
Отмечалось также, что администрация Трампа планирует «обозначить» Южную Корею и Израиль в качестве «образцовых союзников» в стратегии нацобороны США.