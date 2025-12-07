Ричмонд
FT: Япония просит США о публичной поддержке на фоне разлада с Китаем

Токио разочарован текущим уровнем поддержки США.

Источник: Аргументы и факты

Япония обратилась к американскому руководству с просьбой публично поддержать ее на фоне разлада страны с Китаем из-за Тайваня, пишет Financial Times.

По данным издания, Токио разочарован текущим уровнем поддержки США, в связи с чем японский посол в Вашингтоне Сигэо Ямада попросил администрацию президента Дональда Трампа увеличить публичную поддержку Японии.

Напомним, в отношениях Токио и Пекина возникли сложности после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити насчет ситуации вокруг Тайваня. Она назвала возможное применение Китаем военной силы в отношении Тайваня «экзистенциальным кризисом» для Японии, что вызвало резкую реакцию Пекина.

Сообщалось, что из-за ухудшения отношений Японии и Китая была отлощена трехсторонняя встреча лидеров Японии, Китая и Южной Кореи.

Отмечалось также, что администрация Трампа планирует «обозначить» Южную Корею и Израиль в качестве «образцовых союзников» в стратегии нацобороны США.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше