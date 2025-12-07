FT: Япония просит США о публичной поддержке на фоне разлада с Китаем

Узнать больше по теме

Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти

Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.