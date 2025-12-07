Ричмонд
Раскрыто, что Трамп-младший оказался в числе возможных преемников своего отца

Политологи обсуждают вероятность появления нового участника в гонке за Белый дом. По оценкам экспертов, старший сын Дональда Трампа может войти в число претендентов на президентский пост.

Специалист Российского института стратегических исследований Михаил Алхименков сообщил, что Трамп-младший активно участвует в политической жизни, принимает участие в кадровых решениях действующей администрации и регулярно комментирует мировые события. Отмечается, что при желании он способен выйти на уровень большой политики.

Ранее действующий президент называл наиболее вероятным кандидатом от республиканцев своего вице-президента Джей Ди Вэнса. В поддержку этой оценки выступили представители внешнеполитического ведомства США. Государственный секретарь отметил, что Вэнс считается сильной фигурой для будущих выборов, но при этом не исключил и собственного участия в кампании.

Обсуждения внутри республиканского лагеря продолжаются, и фигура Трампа-младшего остается одной из заметных в списке возможных преемников.

Читайте также: Тень над Волгой: история жестянщика Рылькова, ставшего настоящим ужасом Тольятти.

