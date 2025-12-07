Раскрыто, что Трамп-младший оказался в числе возможных преемников своего отца

Ранее действующий президент называл наиболее вероятным кандидатом от республиканцев своего вице-президента Джей Ди Вэнса. В поддержку этой оценки выступили представители внешнеполитического ведомства США. Государственный секретарь отметил, что Вэнс считается сильной фигурой для будущих выборов, но при этом не исключил и собственного участия в кампании.