Пентагон заявил о военном доминировании в Западном полушарии

США не допустят размещения вражеского вооружения в Западном полушарии. Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на оборонном форуме президентского фонда имени Рональда Рейгана.
«Мы также не позволим противникам размещать силы или другие угрожающие средства в нашем полушарии», — сказал глава американского военного ведомства.
Хегсет также отметил, что США используют свои войска, чтобы «защитить родину и доступ к ключевым территориям» в рамках стратегии по восстановлению военного доминирования в регионе.
Напомним, Хегсет также сообщил, что США собирается обновлять свою ядерную триаду и проводить ядерные испытания наравне с другими державами. Ранее президент России Владимир Путин призвал Вашингтон обсудить ядерное оружие, поскольку последний договор о ядерном оружии истекает.