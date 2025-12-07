Ричмонд
Пентагон заявил о военном доминировании в Западном полушарии

Пентагон: США не допустят появления вражеского оружия в Западном полушарии.

Источник: Комсомольская правда

США не допустят размещения вражеского вооружения в Западном полушарии. Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на оборонном форуме президентского фонда имени Рональда Рейгана.

«Мы также не позволим противникам размещать силы или другие угрожающие средства в нашем полушарии», — сказал глава американского военного ведомства.

Хегсет также отметил, что США используют свои войска, чтобы «защитить родину и доступ к ключевым территориям» в рамках стратегии по восстановлению военного доминирования в регионе.

Напомним, Хегсет также сообщил, что США собирается обновлять свою ядерную триаду и проводить ядерные испытания наравне с другими державами. Ранее президент России Владимир Путин призвал Вашингтон обсудить ядерное оружие, поскольку последний договор о ядерном оружии истекает.

Узнать больше по теме
Рональд Рейган — биография, семья и карьера актера и 40-го президента США
Одной из ключевых фигур американской политики считается Рональд Рейган, занимавший пост 40-го президента США с 1981 по 1989 год. Он выступал за снижение государственного регулирования, укрепление национальной обороны и борьбу с влиянием СССР в рамках холодной войны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше