Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туск заявил об «общих врагах» США и Европы

У Европы и Соединенных Штатов есть общие враги, заявил премьер Польши Дональд Туск в соцсети Х, обратившись к «дорогим американским друзьям».

Все новости РБК
Источник: AP 2024

«Европа — ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. И у нас есть общие враги. По крайней мере, так было в течение последних 80 лет. Мы должны придерживаться этого, это единственная разумная стратегия нашей общей безопасности. Если только что-то не изменилось», — написал он.

Ранее в конце ноября Туск напомнил союзникам по НАТО о том, что альянс был создан для защиты западных стран от России, и выразил надежду, что «ничего не изменилось». Президент России Владимир Путин говорил в октябре, что «все страны НАТО воюют с Россией».

До этого польский премьер назвал «фатальной комбинацией» политическую ситуацию на Украине, где на фоне коррупционного скандала был уволен глава офиса президента Андрей Ермак, и поездку венгерского премьера Виктора Орбана в Москву для встречи с российским президентом, а также «хаос на переговорах» по поводу мирного плана США.

Маск иронично отреагировал на пост Туска в соцсети Х и написал: «Если объединить Дональда Трампа и Илона Маска, то получится…» Бизнесмен, видимо, имел в виду созвучие имен.

Экс-глава Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес отмечал, что европейские лидеры испытывают «настоящий страх и недоверие» к США, а внутренний раскол в ЕС «в конечном итоге демонстрирует слабость» союза.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше