Келлог: США не будут направлять войска на Украину

«Мы не будем направлять военнослужащих», — сказал Келлог на форуме в центре Рейгана, отвечая на вопрос об инструментах давления на Москву (запись опубликована на сайте центра).
В качестве возможных инструментов давления на Россию спецпосланник назвал экономические меры. К ним он отнес в том числе борьбу с «теневым флотом».
Узнать больше по теме
Кит Келлог: биография отставного генерала, ставшего спецпосланником на Украине
В новой администрации Белого дома Дональда Трампа много интересных личностей с уникальным опытом. Один из таких — бывший военнослужащий Кит Келлог, который теперь занимается вопросом урегулирования конфликта на Украине. Рассказываем, что это за человек и какую карьеру он построил.Читать дальше