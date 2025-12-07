Ричмонд
Келлог: США не будут направлять войска на Украину

Спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что Вашингтон не будет направлять своих военнослужащих на территорию Украины.

Источник: Reuters

«Мы не будем направлять военнослужащих», — сказал Келлог на форуме в центре Рейгана, отвечая на вопрос об инструментах давления на Москву (запись опубликована на сайте центра).

В качестве возможных инструментов давления на Россию спецпосланник назвал экономические меры. К ним он отнес в том числе борьбу с «теневым флотом».

