Стало известно о секретных переговорах Кубы и США о Венесуэле без Мадуро

Неназванные представители властей Кубы вели с США переговоры о том, как будет выглядеть мир без режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, об этом стало известно агентству Reuters.

Источник: Florian Wehde/CC0

Источники агентства не раскрыли, кто именно из кубинских политиков связывался с Вашингтоном. Иных подробностей они не уточнили.

«Некоторые элементы кубинского режима обратились к США Между ними состоялись переговоры о том, как будет выглядеть мир без режима Мадуро», — сообщил собеседник агенства, пожелавший остаться анонимным.

В конце ноября Куба обвинила Соединенные Штаты в стремлении к свержению правительства Венесуэлы и назвала усиление военного присутствия Америки в регионе агрессивной угрозой.

Ранее профессор государственного управления Американского университета Уильям Леогранде выразил мнение, что смена политического режима в Республике Куба подразумевается администрацией президента США Дональда Трампа второй целью после свержения венесуэльского лидера.

