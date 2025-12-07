Ричмонд
Япония выразила протест Китаю из-за радаров на истребителях у Окинавы

Китайские истребители J-15 дважды направили радары на японские F-15, которые летели над международными водами у острова Окинава. Об этом сообщил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми. Он заявил, что Токио выразил Пекину решительный протест.

«Это был опасный акт, и я глубоко сожалею о нём. Мы выразили китайской стороне решительный протест и настоятельно потребовали не допускать подобного впредь», — сказал цитирует Синдзиро Kyodo.

По данным Kyodo, отношения между Японией и Китаем резко ухудшились после заявления премьер-министра Санаэ Такаити. Она назвала возможный кризис вокруг Тайваня «экзистенциальной угрозой» для Японии и добавила, что Токио может применить право на самооборону. Пекин уже пригрозил Токио сокрушительным поражением из-за подобных планов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что размещение ракет средней дальности на Окинаве неприемлемо. Это вызвало недоумение в Токио. Резкую реакцию Китая также спровоцировали слова Такаити о готовности вмешаться в тайваньский вопрос. Россия включилась в ситуацию, и её действия, по сообщениям, «порядком обескуражили Токио».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

