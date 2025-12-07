Япония выразила протест Китаю из-за радаров на истребителях у Окинавы

По данным Kyodo, отношения между Японией и Китаем резко ухудшились после заявления премьер-министра Санаэ Такаити. Она назвала возможный кризис вокруг Тайваня «экзистенциальной угрозой» для Японии и добавила, что Токио может применить право на самооборону. Пекин уже пригрозил Токио сокрушительным поражением из-за подобных планов.