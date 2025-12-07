Ричмонд
Над Россией сбили 77 беспилотников. Военная операция, день 1383-й

Силы ПВО ночью уничтожили 77 украинских ударных беспилотников самолетного типа над Россией, сообщили в Минобороны РФ. Военные Восточной группы войск ликвидировали пять станций связи Starlink противника за минувшие сутки. Оказываемое Вашингтоном давление на Киев вынуждает Евросоюз создавать план самостоятельной финансовой поддержки Украины, пишет Bloomberg. США изучают опыт применения автономных систем вооружений на Украине и извлекают для себя уроки, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:55 Украина должна ~на переговорах с США тянуть время~, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко.

«Я считаю, что нам было максимально нужно тянуть время и улучшать позиции. Иначе нас просто принудят к тому, чего мы не заслужили как нация», — приводит его слова «Страна.ua».

8:49 Politico: в Европе опасаются появления нового плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине.

8:40.

8:23 Военные Восточной группы войск ликвидировали пять станций связи Starlink противника за минувшие сутки, сообщили в пресс-центре группы.

8:12 США изучают опыт применения автономных систем вооружений на Украине и извлекают для себя уроки, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

8:05 Bloomberg: оказываемое Вашингтоном давление на Киев вынуждает Евросоюз создавать план самостоятельной финансовой поддержки Украины.

8:01 ? Минобороны: силы ПВО сбили 77 украинских ударных БПЛА самолетного типа над Россией.

8:00 Сегодня 1383-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

