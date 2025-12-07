Над Россией сбили 77 беспилотников. Военная операция, день 1383-й

8:55 Украина должна ~на переговорах с США тянуть время~, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко.
«Я считаю, что нам было максимально нужно тянуть время и улучшать позиции. Иначе нас просто принудят к тому, чего мы не заслужили как нация», — приводит его слова «Страна.ua».
8:49 Politico: в Европе опасаются появления нового плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине.
8:40.
8:23 Военные Восточной группы войск ликвидировали пять станций связи Starlink противника за минувшие сутки, сообщили в пресс-центре группы.
8:12 США изучают опыт применения автономных систем вооружений на Украине и извлекают для себя уроки, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
8:05 Bloomberg: оказываемое Вашингтоном давление на Киев вынуждает Евросоюз создавать план самостоятельной финансовой поддержки Украины.
8:01 ? Минобороны: силы ПВО сбили 77 украинских ударных БПЛА самолетного типа над Россией.
8:00 Сегодня 1383-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.