Трамп: Рубио может стать величайшим госсекретарем в истории США

Президент Соединенных Штатов отметил, что на посту госсекретаря были «как хорошие, так и тупые люди».

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Марко Рубио может стать «величайшим государственным секретарем» страны в ее истории, считает американский президент Дональд Трамп.

«Если мы продолжим идти тем же тем путем, он станет величайшим госсекретарем нашей страны», — сказал глава Соединенных Штатов на торжественном ужине по случаю вручения премий Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Трамп отметил, что на посту госсекретаря США находились «как хорошие, так и тупые люди».

Рубио называют вторым среди возможных преемников Трампа (на первом месте — вице-президент страны Джей Ди Вэнс). Помимо того что политик является главой Государственного департамента Штатов, он значится советником американского лидера по национальной безопасности, главой Агентства США по международному развитию (USAID) и главным архивариусом.

Ранее информировалось, что Рубио и Вэнс опровергли сообщение американского телеканала NBC о расколе между ними из-за позиции по урегулированию конфликта на Украине.

