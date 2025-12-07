Правительство РФ в 2027 году сократит список «неженских» профессий

Нынешний перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин, действует с 1 января 2021 года и включает 100 позиций. В прежнем документе, утвержденном более 20 лет назад, содержалось свыше 450 профессий и видов работ.