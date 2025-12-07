Правительство РФ в 2027 году сократит список «неженских» профессий

Перечень профессий и видов работ, выполнение которых ограничено для женщин, планируют сократить в 2027 году. Информация следует из утвержденной правительством России дорожной карты по реализации национальной модели ведения бизнеса, передает ТАСС.
В документе уточняется, что сокращение списка запланировано на декабрь 2027 года.
Изменения коснутся отраслей транспорта, а также обрабатывающей промышленности. Они будут внесены в приказ Минтруда России, регулирующий перечень производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями, где установлены ограничения для женского труда.
Согласно плану, предложения по перечню работ, рекомендованных к исключению, ведомства должны представить к марту 2027 года с участием объединений работодателей и профсоюзов. Также предусмотрено проведение аудита условий труда на соответствующих рабочих местах, включая оценку профессиональных рисков.
Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА проведут эпидемиологические исследования по данным профессиям, в том числе по воздействию вредных факторов с учетом анатомических и психофизиологических особенностей женщин.
Нынешний перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин, действует с 1 января 2021 года и включает 100 позиций. В прежнем документе, утвержденном более 20 лет назад, содержалось свыше 450 профессий и видов работ.
Ранее в Государственной думе выступили с инициативой сократить рабочую неделю для женщин, имеющих детей.