Назван размер минимальной оплаты труда в РФ в 2026 году: сколько он составит

Минимальная зарплата в РФ в 2026 году составит 23 570 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Минимальная зарплата в России после вычета налогов в следующем году составит 23 570 рублей, передает РИА Новости.

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года на уровне 27 093 рублей.

С учетом удержания НДФЛ в размере 13%, получающий МРОТ работник будет иметь на руках 23 570 рублей.

Напомним, в 2025 году МРОТ был увеличен на 16,6% по сравнению с предыдущим годом. Тогда минимальный размер оплаты труда составлял 19 242 рубля.

Заместитель министра труда и соцзащиты РФ Дмитрий Платыгин заявил, что в 2026 году минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 31,2%. МРОТ увеличится на 20,7% до 27 093 рублей, что составит 48% от медианной зарплаты в России в 2025 году.