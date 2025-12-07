Назван размер минимальной оплаты труда в РФ в 2026 году: сколько он составит

Заместитель министра труда и соцзащиты РФ Дмитрий Платыгин заявил, что в 2026 году минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 31,2%. МРОТ увеличится на 20,7% до 27 093 рублей, что составит 48% от медианной зарплаты в России в 2025 году.